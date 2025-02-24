الشابة ماريا المحمد تمزج بلوحاتها بين الرسم التشكيلي والتصميم الهندسي

حمص-سانا

تميزت الشابة ماريا المحمد بنوع من الرسم خاص بها، حيث مزجت بلوحاتها مدارس الفن التشكيلي والتصميم الهندسي لتعطي نماذج غاية في الدقة والإتقان.

وبأدوات هندسية بسيطة وقلم رصاص وآخر حبر أسود تبدع الشابة ماريا في إنجاز لوحاتها، التي نشرتها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وحظيت بإعجاب الكثيرين وتشجيعهم.

وفي تصريح لنشرة سانا الشبابية، أوضحت ماريا أن الوقت المخصص لإنجاز لوحاتها لا يتجاوز الساعتين، وغالباً ما تقوم باختيار صورة واقعية مع نصف هندسي يضم رسوماً ميكانيكية وهندسية غريبة، فيها انسجام وتوافق بصري تختاره بعناية على حد تعبيرها، وتبين أنها تعشق فن الرسم منذ الصغر، وتحب التركيز على التفاصيل الدقيقة، وترسم كل ما يلفت نظرها وتقوم بنسخ ورسم الشخصيات الموجودة في الكتب المدرسية ببراعة لمجرد النظر إليها، رغم صغر سنها آنذاك، وعندما أصبحت يافعة شغفت بالرياضيات، وتعلقت كثيراً بمادة الهندسة، حتى صارت رسوماتها مزيجاً متناغماً بين الأشكال الهندسية المتنوعة، وما ترغب رسمه من أشخاص وطبيعة وغير ذلك، سواء بشكل تجريدي أو واقعي.

ولفتت الشابة ماريا إلى أنها استفادت من الفضاء الإلكتروني بالاطلاع على نماذج رسومات هندسية وتشكيلية متنوعة، لكنها وضعت لنفسها بصمة خاصة فأصبحت محترفة دون خضوعها لدورات تأهيل أو معاهد، معتمدة على شغفها، وتسعى لتحقيق حلمها في دراسة الهندسة المعمارية بالمستقبل.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen