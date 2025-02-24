مدير الشؤون الاجتماعية بإدلب يطلع مع ممثلي اليونيسف والمفوضية السامية للأمم ‏المتحدة على واقع المخيمات ‏

إدلب-سانا ‏

أجرى مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب فراس كردوش جولة ‏تفقدية مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، شملت عدة مخيمات في المحافظة، منها ‏مخيم الكمونة في سرمدا بهدف الاطلاع على أوضاع المهجرين وتقييم ‏التحديات التي تعيق عودتهم إلى منازلهم.‏

وبمشاركة وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعاون محافظ ‏إدلب، قام كردوش بجولة أخرى على عدد من المخيمات بالمحافظة.

وتم خلال الجولتين، الاطلاع على الواقع الإنساني بالمخيمات والاستماع إلى الاحتياجات الأساسية للأهالي، لتحسين ظروف المعيشة ودعم التعليم والرعاية الصحية، ‏ومناقشة سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وتقديم حلول مستدامة لمعالجة ‏أوضاعهم.‏

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