مدير الشؤون الاجتماعية بإدلب يطلع مع ممثلي اليونيسف والمفوضية السامية للأمم ‏المتحدة على واقع المخيمات ‏

إدلب-سانا
أجرى مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب فراس كردوش جولة تفقدية مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، شملت عدة مخيمات في المحافظة، منها مخيم الكمونة في سرمدا بهدف الاطلاع على أوضاع المهجرين وتقييم التحديات التي تعيق عودتهم إلى منازلهم.
وبمشاركة وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعاون محافظ إدلب، قام كردوش بجولة أخرى على عدد من المخيمات بالمحافظة.
وتم خلال الجولتين، الاطلاع على الواقع الإنساني بالمخيمات والاستماع إلى الاحتياجات الأساسية للأهالي، لتحسين ظروف المعيشة ودعم التعليم والرعاية الصحية، ومناقشة سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وتقديم حلول مستدامة لمعالجة أوضاعهم.
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