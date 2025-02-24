طريق دمشق ـ حمص الدولي سالك بشكل كامل ‏

دمشق-سانا ‏

أعلن الدفاع المدني السوري أن الطريق الدولي دمشق – حمص سالك بشكل ‏كامل، مع هطولات ثلجية خفيفة تتعرض لها المنطقة. ‏

ودعا الدفاع المدني السوري في قناته على التلغرام السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة ‏والتأكد من جاهزية المركبات وترك مسافة أمان، وتأجيل السفر لبعد الظهر، ‏بسبب تشكّل الجليد على أجزاء من الطريق. ‏

وأكد الدفاع المدني السوري أن فرقه قامت برش الطريق بالملح الصخري، لتفادي حدوث أي ‏طارئ والتقليل من الحوادث، ولفت إلى أنه يمكن الاتصال برقم طوارئ دمشق وريفها في حال ‏حدوث أي طارئ، عبر الواتساب: +90 531 633 80 40 أو اضغط على الرابط للسهولة.

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