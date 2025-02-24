طريق دمشق ـ حمص الدولي سالك بشكل كامل ‏

دمشق-سانا
أعلن الدفاع المدني السوري أن الطريق الدولي دمشق – حمص سالك بشكل كامل، مع هطولات ثلجية خفيفة تتعرض لها المنطقة.
ودعا الدفاع المدني السوري في قناته على التلغرام السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من جاهزية المركبات وترك مسافة أمان، وتأجيل السفر لبعد الظهر، بسبب تشكّل الجليد على أجزاء من الطريق.
وأكد الدفاع المدني السوري أن فرقه قامت برش الطريق بالملح الصخري، لتفادي حدوث أي طارئ والتقليل من الحوادث، ولفت إلى أنه يمكن الاتصال برقم طوارئ دمشق وريفها في حال حدوث أي طارئ، عبر الواتساب: +90 531 633 80 40 أو اضغط على الرابط للسهولة.
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