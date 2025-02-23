“مدى حمص”… فعالية توضح دور الشباب والعمل الأهلي في المرحلة المقبلة

حمص-سانا

نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية بالشراكة مع منظمة بنفسج ومؤسسة سند الشباب التنموية ومنظمة MIDMAR، فعالية ثقافية على مسرح دار الثقافة في حمص بعنوان “مدى حمص ــ الحدث الأول مدى التحرير والبناء”.

وتحدث منظمو الفعالية التي حضرها حشد جماهيري كبير معظمهم من الشباب، عن دور الشباب الحالي والمستقبلي بعد التحرير من النظام البائد، وأكدوا أهمية تفعيل عمل المؤسسات الأهلية والمنظمات في المحافظات، وخاصة التي سعى النظام البائد إلى تجميد عملها لتعود اليوم إلى العمل الإنساني، بهدف تمكين الشباب وتدريبهم على المهارات الحياتيّة، وإقامة المبادرات المجتمعية لبناء الإنسان، وإطلاق الإعمار وترسيخ سوريا الحرة.

واعتبر المتحدثون أن أهم عوامل حيوية المجتمعات هو الحوار الفكري البناء، بالاعتماد على الشباب والمبدعين من خلال الشراكة التي هي مسؤولية الجميع، مشيرين إلى أهمية العمل على عودة سوريا كما هي تستحق أن تكون، بمواطنيها الأحرار والاستفادة من المنظمات الإنسانية لدعم الشباب، ليكونوا قادرين وداعمين في المجتمع.

وتخلل الفعالية عرض فيديو وثائقي بعنوان “حمص دار السلام”، كما قدمت مسرحية شارك فيها عدد من الشباب بعنوان “صوت العمل” ومعرض كتب وملصقات تعرف بعمل وهدف المؤسسات والمنظمات والجمعيات المشاركة.

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