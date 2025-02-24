التربية واليونيسيف تناقشان آلية استكمال المنهج التمكيني للطلاب ‏المتسربين من المدارس

دمشق-سانا ‏

بحث مديرا التخطيط والتعاون الدولي يوسف عنان، والمركز الوطني لتطوير ‏مناهج التربية في وزارة التربية والتعليم حسين القاسم، مع ممثلين عن منظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” آلية استكمال تأليف المنهج التمكيني، ‏الذي يستهدف الطلاب المتسربين من المدارس في سوريا.‏

وبين مدير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح للإعلاميين عقب الاجتماع ‏أنه تمت مناقشة المنهج التمكيني في المستويات الأول والثاني والسابع، ‏والتعديلات التي طرأت عليه، وآلية التنسيق لباقي المستويات، موضحاً أنه ‏يشمل جميع المستويات من الصف الأول حتى الثامن.‏

وأوضح عنان أن المنهج التمكيني يتم إعداده من قبل الوزارة بتمويل من ‏اليونيسيف، وهو منهج تعليمي غير رسمي يستهدف الطلاب المتسربين من ‏العملية التعليمية.‏

بدوره بين القاسم أن الهدف من الاجتماع هو الدفع بعملية طباعة المنهج ‏التمكيني، الذي يعتمد على التعلم الذاتي من خلال أنشطة ينفذها الطالب، ‏ويصل إلى المعلومة بنفسه.‏

ولفت القاسم إلى أنه يتم تحديد مستوى الطلاب في المنهج التمكيني من خلال ‏إجراء اختبارات يتم بعدها فرز الطلاب على المستوى المحدد له بناء على ‏نتيجة الاختبار.‏

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