التربية واليونيسيف تناقشان آلية استكمال المنهج التمكيني للطلاب ‏المتسربين من المدارس

دمشق-سانا
بحث مديرا التخطيط والتعاون الدولي يوسف عنان، والمركز الوطني لتطوير مناهج التربية في وزارة التربية والتعليم حسين القاسم، مع ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” آلية استكمال تأليف المنهج التمكيني، الذي يستهدف الطلاب المتسربين من المدارس في سوريا.
وبين مدير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح للإعلاميين عقب الاجتماع أنه تمت مناقشة المنهج التمكيني في المستويات الأول والثاني والسابع، والتعديلات التي طرأت عليه، وآلية التنسيق لباقي المستويات، موضحاً أنه يشمل جميع المستويات من الصف الأول حتى الثامن.
وأوضح عنان أن المنهج التمكيني يتم إعداده من قبل الوزارة بتمويل من اليونيسيف، وهو منهج تعليمي غير رسمي يستهدف الطلاب المتسربين من العملية التعليمية.
بدوره بين القاسم أن الهدف من الاجتماع هو الدفع بعملية طباعة المنهج التمكيني، الذي يعتمد على التعلم الذاتي من خلال أنشطة ينفذها الطالب، ويصل إلى المعلومة بنفسه.
ولفت القاسم إلى أنه يتم تحديد مستوى الطلاب في المنهج التمكيني من خلال إجراء اختبارات يتم بعدها فرز الطلاب على المستوى المحدد له بناء على نتيجة الاختبار.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen