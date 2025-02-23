مدير السورية للمخابز: العمل جارٍ على تحسين البنية التحتية للمخابز في اللاذقية وإحداث أخرى جديدة 

اللاذقية-سانا

أكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي أن العمل جارٍ على إحداث مخابز جديدة، وتحسين وتطوير البنية التحتية للمخابز العاملة حالياً في محافظة اللاذقية، مع تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج وتحسين جودة الرغيف.

وأضاف الصيادي في تصريح لمراسلة سانا عقب جولة تفقدية على المخابز بالمحافظة: إن الحالة الفنية لمعظم المخابز متهالكة، وتتطلب إعادة تأهيل شاملة، وهو ما يجري العمل عليه حالياً، بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سوريا، إضافة إلى إحداث مخابز جديدة، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيف الضغط على المخابز الحالية.

من جهته، أوضح المهندس أسامة شحادة مدير فرع المؤسسة في اللاذقية أن توزع المخابز على امتداد المحافظة، يهدف إلى خدمة أكبر عدد ممكن من السكان، مبيناً أن جولة اليوم للاطلاع على سير العملية الإنتاجية في عدد من المخابز، ومعاينة المتهالك منها لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الصيانة، بما يسهم في تحسين واقع العمل، وزيادة وتيرة الإنتاج.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen