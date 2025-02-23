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وزير الاتصالات يطلع على سير العمل في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ومركز خدمة المواطن الإلكتروني

2025-02-23

دمشق-سانا

اطلع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري على سير العمل في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بالإضافة إلى مركز خدمة المواطن الإلكتروني.

وخلال جولته التفقدية اليوم اطلع الوزير على أداء مختلف الأقسام التابعة للهيئة، مع التركيز على مديرية التدريب والتأهيل، بهدف تطوير الموارد البشرية في قطاع الاتصالات الذي يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الوزارة لتحسين الأداء العام في جميع المجالات المرتبطة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

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