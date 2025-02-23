بمشاركة باحثين عرب وأجانب… المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية ‏ينظم المؤتمر الدولي الثالث في هندسة البناء ‏

دمشق-سانا
بمشاركة باحثين عرب وأجانب، نظم المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية في جامعة دمشق “عن بعد” اليوم، المؤتمر الدولي الثالث في هندسة البناء، تحت عنوان “نحو منشآت أكثر استدامة”.
ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين محاور عدة، أبرزها التقنيات الجديدة في تدعيم المنشآت والمباني ضد الزلازل، والبيتون المسلح كمادة للمنشآت والتحليل اللاخطي للمنشآت والنقل المستدام من خلال محاضرات لباحثين من الجامعات السورية الحكومية والخاصة، وباحثين من جامعات الجزائر وفرنسا ونيجيريا ولبنان ومصر وباكستان وإيطاليا وفلسطين وإسبانيا.
وبينت عميدة المعهد الدكتورة هالة حسن أن المؤتمر يهدف إلى عرض الأبحاث المبتكرة والتقنيات المتطورة للاستخدام الأمثل للموارد والطاقة المتاحة، ما يضمن الاستدامة وكفاءة البناء مع الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري وحماية البيئة.
ولفتت حسن إلى أهمية المؤتمر من ناحية التشجيع على ابتكار وتوطين التقنيات الحديثة بغية تخفيض استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث الإنشائي، وتبادل المعرفة والتعاون مع الخبرات الأجنبية المشاركة للتعرف على الحلول والآفاق المستقبلية في أعمال الهندسة المستدامة.
وبينت حسن أنه تم قبول 267 ملخصاً و112 مقالاً للباحثين من الجامعات السورية والجامعات العربية والدولية سيتم نشرها في مجلة دولية رصينة ذات تصنيف Q3 مما يساهم في رفع تصنيف جامعة دمشق.
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