بمشاركة باحثين عرب وأجانب… المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية ‏ينظم المؤتمر الدولي الثالث في هندسة البناء ‏

دمشق-سانا

بمشاركة باحثين عرب وأجانب، نظم المعهد العالي للبحوث والدراسات ‏الزلزالية في جامعة دمشق “عن بعد” اليوم، المؤتمر الدولي الثالث في ‏هندسة البناء، تحت عنوان “نحو منشآت أكثر استدامة”.‏

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين محاور عدة، أبرزها التقنيات ‏الجديدة في ‏تدعيم المنشآت والمباني ضد الزلازل، والبيتون المسلح كمادة ‏للمنشآت ‏والتحليل اللاخطي للمنشآت والنقل المستدام من خلال محاضرات ‏لباحثين من ‏الجامعات السورية الحكومية والخاصة، وباحثين من جامعات ‏الجزائر وفرنسا ‏ونيجيريا ولبنان ومصر وباكستان وإيطاليا وفلسطين ‏وإسبانيا. ‏

وبينت عميدة المعهد الدكتورة هالة حسن ‏أن المؤتمر يهدف إلى عرض ‏الأبحاث المبتكرة والتقنيات المتطورة للاستخدام الأمثل للموارد ‏والطاقة ‏المتاحة، ما يضمن الاستدامة وكفاءة البناء مع الحفاظ على التراث ‏الثقافي ‏والمعماري وحماية البيئة.‏

ولفتت حسن إلى أهمية المؤتمر من ناحية التشجيع على ابتكار وتوطين ‏التقنيات الحديثة بغية تخفيض استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث ‏الإنشائي، وتبادل المعرفة والتعاون مع الخبرات الأجنبية المشاركة للتعرف ‏على الحلول والآفاق المستقبلية في أعمال الهندسة المستدامة. ‏

وبينت حسن أنه تم قبول 267 ملخصاً و112 مقالاً للباحثين من الجامعات ‏السورية والجامعات العربية والدولية سيتم نشرها في مجلة دولية رصينة ‏ذات تصنيف ‏Q3‏ مما يساهم في رفع تصنيف جامعة دمشق.‏

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