خلال أقل من 24 ساعة.. القبض على قاتل أحد الصاغة في العفيف بدمشق

دمشق-سانا

ألقت وحدات إدارة أمن محافظة دمشق القبض على مرتكب جريمة قتل أحد الصاغة في منطقة العفيف بالعاصمة دمشق.

وقال مدير أمن محافظة دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ: تلقينا يوم أمس بلاغاً عن جريمة قتل أحد الصاغة في منطقة العفيف بالعاصمة دمشق، وعلى الفور استنفرت وحداتنا في الموقع وبدأت إجراء التحقيقات الأولية والتحريات اللازمة.

وأكد الدباغ أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تمكنت وحدات إدارة أمن من إلقاء القبض على القاتل خلال أقل من 24 ساعة، مع استمرار التحريات للقبض على شركائه في الجريمة، كما سيتم تحويله إلى القضاء المختص أصولاً لينال جزاءه العادل.

وأضاف الدباغ :إننا في وزارة الداخلية نؤكد على أننا سنبقى العين الساهرة على حماية أهلنا ورعاية شؤونهم، ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار ومحاسبة من تسول له نفسه العبث بأمن مواطنينا.

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