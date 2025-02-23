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قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر محمد هلال: نهيب بأهلنا بالإبلاغ الفوري والعاجل عن أي مخالفة إطلاق نار لتقوم الجهات المختصة بالتعامل الفوري مع الواقعة، ونتمنى من أهلنا إرفاق البلاغات بمعلومات دقيقة حول الحادثة

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قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر محمد هلال: منذ بداية شهر شباط حتى تاريخ اليوم، تم التعامل مع مئة حالة موثقة لإطلاق النار العشوائي، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية تشمل التوقيف ومصادرة السلاح والتغريم المالي

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