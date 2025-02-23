قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر محمد هلال: نهيب بأهلنا بالإبلاغ الفوري والعاجل عن أي مخالفة إطلاق نار لتقوم الجهات المختصة بالتعامل الفوري مع الواقعة، ونتمنى من أهلنا إرفاق البلاغات بمعلومات دقيقة حول الحادثة