قائد شرطة إدلب: تم التعامل مع مئة حالة موثقة لإطلاق النار العشوائي منذ بداية الشهر الجاري

إدلب-سانا

بلغ عدد حالات إطلاق النار العشوائي التي تعاملت معها قيادة الشرطة في محافظة إدلب منذ بداية شباط الجاري حتى اليوم 100 حالة موثقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

وفي تصريح نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها في التلغرام، قال قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر محمد هلال: تواصل وزارة الداخلية من خلال قيادة شرطة محافظة إدلب ووحداتها المنتشرة العمل بأقصى جهد ممكن للحد من ظاهرة إطلاق النار العشوائي التي تمثل استهتاراً بأرواح وسلامة المواطنين.

وبين قائد الشرطة أنه منذ بداية شهر شباط حتى تاريخ اليوم، تم التعامل مع مئة حالة موثقة لإطلاق النار العشوائي، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية تشمل التوقيف ومصادرة السلاح والتغريم المالي.

وأضاف قائد الشرطة: “نهيب بأهلنا الإبلاغ الفوري والعاجل عن أي مخالفة إطلاق نار لتقوم الجهات المختصة بالتعامل الفوري مع الواقعة، ونتمنى من أهلنا إرفاق البلاغات بمعلومات دقيقة حول الحادثة.

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