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الدغيم: تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر

2025-02-23

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قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر محمد هلال: نهيب بأهلنا بالإبلاغ الفوري والعاجل عن أي مخالفة إطلاق نار لتقوم الجهات المختصة بالتعامل الفوري مع الواقعة، ونتمنى من أهلنا إرفاق البلاغات بمعلومات دقيقة حول الحادثة

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