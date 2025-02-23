الدغيم: اللجنة عدلت من برامجها بناءً على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
35 متطوعاً من الدفاع المدني السوري يصلون قطر في إطار برنامج تدريبي
2025-02-22
المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية: موعد زيارة الوزير الشيباني إلى العراق سيحدد لاحقاً
2025-02-21
محافظ حلب يبحث مع نائب وزير الداخلية التركي آليات التعاون
2025-02-21
دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يعلق الإثنين المقبل عقوبات مفروضة على سوريا
2025-02-21
الرئيس الشرع يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا
2025-02-21
ألطون: تركيا ستقف مع الشعب السوري في مرحلة النهوض وإعادة البناء
2025-02-21
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو إلى استثمار طويل الأمد لدعم التعافي في سوريا
2025-02-21
محليات
قائد شرطة إدلب: تم التعامل مع مئة حالة موثقة لإطلاق النار العشوائي منذ بداية الشهر الجاري
2025-02-23
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ اليوم
2025-02-23
طريق دمشق – حمص الدولي سالك بصعوبة بسبب الثلوج وتشكل الجليد
2025-02-23
تأجيل الامتحانات الجامعية في فرع جامعة دمشق بالسويداء
2025-02-23
وزارة النفط: استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرق سوريا جاء وفق عقد سابق تمت دراسته وتعديله
2025-02-22
“هاكاثون سوريا” يبدأ فعالياته في حمص
2025-02-22
مدير صحة حمص: البدء بخطة طوارئ لتحسين الخدمات الصحية وقريباً مشفى متنقل في مدينة القصير
2025-02-22
رياضة
ويست هام يونايتد يفوز على آرسنال بالدوري الإنكليزي
2025-02-22
باير ليفركوزن يتغلب على هولشتاين كيل في الدوري الألماني
2025-02-22
مانشستر يونايتد يتعادل مع إيفرتون ويواصل هدر النقاط بالدوري الإنكليزي
2025-02-22
ألعاب القوة المركزي والفرعي يبحثان مع اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط آليات تطوير اللعبة
2025-02-22
منتخب سوريا الأول لكرة السلة يفوز على الإمارات في النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
2025-02-21
منتخب سوريا الوطني للشباب يختتم الدور الأول لبطولة آسيا بالتعادل مع نظيره التايلاندي
2025-02-20
بثلاثية مبابي… ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-02-20
اقتصاد
مدينة أم الزيتون الصناعية بالسويداء.. مشروع حيوي ينتظر المزيد من الدعم لاستكماله لتنشيط الحراك الاقتصادي في المحافظة
2025-02-22
وزير المالية يناقش مع صناعيي حلب مشاكلهم وتعديل النظام الضريبي والتشريعات المالية
2025-02-21
وزير الاقتصاد يلتقي بوفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي
2025-02-20
بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يومياً… وزير النفط يفتتح بئر غاز في ريف حمص
2025-02-20
التجارة الداخلية تناقش في اللاذقية وضع الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك
2025-02-20
مدير فرع هيئة الاستثمار في السويداء: فرص استثمارية واعدة بالمحافظة
2025-02-20
وزير الاقتصاد يبحث مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات
2025-02-20
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ اليوم
طريق دمشق – حمص الدولي سالك بصعوبة بسبب الثلوج وتشكل الجليد
تأجيل الامتحانات الجامعية في فرع جامعة دمشق بالسويداء
35 متطوعاً من الدفاع المدني السوري يصلون قطر في إطار برنامج تدريبي
أجواء شديدة البرودة وفرصة لهطول ثلجي على المنطقة الجنوبية والوسطى
الدغيم: اللجنة عدلت من برامجها بناءً على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين
2025-02-23
2025-02-23
rasha
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الدغيم: التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات
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الدغيم: تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر
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قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر محمد هلال: نهيب بأهلنا بالإبلاغ الفوري والعاجل عن أي مخالفة إطلاق نار لتقوم الجهات المختصة بالتعامل الفوري مع الواقعة، ونتمنى من أهلنا إرفاق البلاغات بمعلومات دقيقة حول الحادثة
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