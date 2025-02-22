باير ليفركوزن يتغلب على هولشتاين كيل في الدوري الألماني

برلين-سانا

تغلب باير ليفركوزن على مضيفه هولشتاين كيل بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

أحرز هدفي ليفركوزن كلّ من التشيكي باتريك شيك بالدقيقة 9، والمغربي أمين عدلي بالدقيقة 45.

وكان فريق المدرب تشابي ألونسو عجز عن تحقيق الانتصار في آخر مباراتين بالدوري، إذ تعادل دون أهداف مع كلّ من فولفسبورغ وبايرن ميونيخ توالياً.

وأصبح ألونسو أول مدرب يتجنّب الخسارة في 28 مباراة متتالية خارج أرضه في تاريخ الدوري الألماني.

وبهذه النتيجة رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونيخ، المتصدّر والذي يلتقي غداً الأحد ضمن ذات المرحلة أينتراخت فرانكفورت، أمّا هولشتاين كيل فقد تجمّد رصيده عند 13 نقطة في المرتبة الثامنة عشرة والأخيرة.

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