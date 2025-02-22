التعليم العالي توجه بإجراء اختبار لغة استثنائي للقيد بدرجة الماجستير

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعميماً وجهت بموجبه الجامعات الحكومية، بإجراء اختبار لغة أجنبية “استثنائي” للقيد بدرجة الماجستير.
وأوضحت الوزارة في التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، أن هدف الاختبار الذي ستجريه المعاهد العليا للغات في الجامعات الحكومية، هو إتاحة الفرصة للطلاب الراغبين بالتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات.
وبناء عليه حدد المعهد العالي للغات بجامعة دمشق، موعد إجراء الاختبار يوم السبت الواقع في 1-3-2025 الساعة الثانية عشرة صباحاً.
وأشار المعهد إلى أنه يمكن التسجيل للاختبار (بشكل شخصي حصراً) بدءاً من يوم غد الأحد ولغاية يوم الأربعاء القادم، وذلك في مبنى المعهد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.
وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة القادمة، للإعلان عن مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024-2025.
ويعد النجاح في اختبار اللغة، شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه.
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