التعليم العالي توجه بإجراء اختبار لغة استثنائي للقيد بدرجة الماجستير

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعميماً وجهت بموجبه ‏الجامعات الحكومية، بإجراء اختبار لغة أجنبية “استثنائي” ‏للقيد بدرجة الماجستير.

وأوضحت الوزارة في التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، أن هدف الاختبار الذي ستجريه المعاهد العليا ‏للغات في الجامعات الحكومية، هو إتاحة الفرصة للطلاب الراغبين بالتقدم إلى ‏مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات.‏

وبناء عليه حدد المعهد العالي للغات بجامعة دمشق، موعد إجراء الاختبار يوم ‏السبت الواقع في 1-3-2025 الساعة الثانية عشرة صباحاً.‏

وأشار المعهد إلى أنه يمكن التسجيل للاختبار (بشكل شخصي حصراً) بدءاً من يوم غد الأحد ولغاية يوم الأربعاء القادم، وذلك في مبنى المعهد ‏من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.‏

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة القادمة، للإعلان ‏عن مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024-2025. ‏

ويعد النجاح في اختبار اللغة، شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen