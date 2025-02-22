حفل تخريج لـ 400 طبيب وطبيبة في الشمال السوري

إدلب-سانا

نظمت الهيئة السورية للاختصاصات الطبية حفل تخريج لـ 400 طبيب وطبيبة من الأطباء الاختصاصيين في الشمال السوري، وذلك في المركز الثقافي بمدينة إدلب.

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