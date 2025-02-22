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حفل تخريج لـ 400 طبيب وطبيبة في الشمال السوري

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الصحة تعلن نتائج المفاضلة العامة 2023 لطالبي الإقامة لاختصاص طب بشري

دمشق-سانا أعلنت الهيئة السورية للاختصاصات الطبية في وزارة الصحة اليوم نتائج المفاضلة العامة 2023 لطالبي

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