“هاكاثون سوريا” يبدأ فعالياته في حمص

حمص-سانا ‏

‏ ‏انطلقت اليوم في جامعة حمص فعاليات “هاكاثون سوريا” الذي تستضيفه ‏حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، ‏وتنظمه مؤسسة “startup Syria”‏ بمشاركة أكثر من خمسة آلاف من ‏الشباب السوري داخل البلاد وخارجها.‏

‏ ‏ويهدف “هاكاثون سوريا” الذي يشارك في فعالياته أكثر من 23 جهة رائدة في ‏الابتكار والتأثير والإعلام، إضافة إلى شركاء إستراتيجيين ومجتمعيين، إلى تطوير ‏حلول تقنية مبتكرة للمشكلات والتحديات في المجتمع السوري.‏

وأوضحت مديرة حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بحمص المهندسة هالة ‏جحجاح في تصريح لـ سانا، أن مشاركة الحاضنة تأتي كشريك إستراتيجي من خلال تقديم الدعم ‏اللوجستي ومواكبة الفعاليات، وكونها مركزاً لتقديم الدعم التقني والإرشادي ‏للمشاركين، حيث تستمر الفعاليات لغاية الـ 28 الشهر الحالي، ويتم في ختامها تحكيم ‏المشاريع المقترحة في ستة قطاعات تم اعتمادها في الصحة والتعليم ‏والاقتصاد والزراعة والسلام والتماسك الاجتماعي.‏

‏ ‏ولفتت مديرة الحاضنة إلى أن “هاكاثون سوريا” يعمل على استقطاب الشباب ‏الريادي لتشكيل فرق عمل مؤلفة من خمسة إلى ثمانية أشخاص في كل فريق ‏من سوريا وخارجها يتعاونون لإنجاز مشروع تقني ريادي، فيه حلول ‏للمشكلات والمعوقات التي تعاني منها سوريا أو العالم في مختلف القطاعات‏، وأشارت إلى أنه تم تسجيل أكثر من 200 مشارك شاب من حمص، حضر اليوم نحو 60 منهم في مقر الحاضنة لمتابعة الفعاليات.‏

بدوره بين ممثل المؤسسة المنظمة لفعالية “هاكاثون سوريا” معتز بالله حاكمي أن ‏فكرة الـ “هاكاثون” هي اجتماع الشباب السوري المهتمين بالتقنية ‏والتكنولوجيا وأصحاب الأفكار الخلاقة لإيجاد الحلول المبتكرة وتحقيق ‏التعافي المبكر للمعوقات التي تواجه سوريا.‏

‏ ‏من جهته منظم الفعالية الشاب أحمد بيرم أعرب من موقعه الإلكتروني خلال ‏لقائه المشاركين عن ثقته بمساهمة الشباب السوري الفعالة في بناء سوريا ‏الجديدة، ولفت إلى أن أعداد الشباب المسجلين في هذه الفعالية بعد الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تخطت خمسة ‏آلاف يتوزعون في أكثر من عشر محافظات ونحو 45 بلداً ‏بالعالم، ويتابعون فعالياته اليوم على الهواء مباشرة.‏

وتم ضمن فعاليات اليوم الأول، التعريف بالشركاء والمنظمين المساهمين ‏بـ “هاكاثون سوريا”، إضافة للتواصل المباشر معهم داخل وخارج البلاد عبر الإنترنت.

و”هاكاثون” مستوحاة من كلمة «ماراثون»، وهو حدث يجتمع فيه مهتمون بالتقنية ‏والتكنولوجيا وأصحاب الأفكار الخلاقة لعدة أيام، حيث يعملون ضمن مجموعات على تحسين شيء معين أو على حل مشكلة معينة.

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