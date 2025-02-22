“هاكاثون سوريا” يبدأ فعالياته في حمص

حمص-سانا
انطلقت اليوم في جامعة حمص فعاليات “هاكاثون سوريا” الذي تستضيفه حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وتنظمه مؤسسة “startup Syria” بمشاركة أكثر من خمسة آلاف من الشباب السوري داخل البلاد وخارجها.
ويهدف “هاكاثون سوريا” الذي يشارك في فعالياته أكثر من 23 جهة رائدة في الابتكار والتأثير والإعلام، إضافة إلى شركاء إستراتيجيين ومجتمعيين، إلى تطوير حلول تقنية مبتكرة للمشكلات والتحديات في المجتمع السوري.
وأوضحت مديرة حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بحمص المهندسة هالة جحجاح في تصريح لـ سانا، أن مشاركة الحاضنة تأتي كشريك إستراتيجي من خلال تقديم الدعم اللوجستي ومواكبة الفعاليات، وكونها مركزاً لتقديم الدعم التقني والإرشادي للمشاركين، حيث تستمر الفعاليات لغاية الـ 28 الشهر الحالي، ويتم في ختامها تحكيم المشاريع المقترحة في ستة قطاعات تم اعتمادها في الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة والسلام والتماسك الاجتماعي.
ولفتت مديرة الحاضنة إلى أن “هاكاثون سوريا” يعمل على استقطاب الشباب الريادي لتشكيل فرق عمل مؤلفة من خمسة إلى ثمانية أشخاص في كل فريق من سوريا وخارجها يتعاونون لإنجاز مشروع تقني ريادي، فيه حلول للمشكلات والمعوقات التي تعاني منها سوريا أو العالم في مختلف القطاعات، وأشارت إلى أنه تم تسجيل أكثر من 200 مشارك شاب من حمص، حضر اليوم نحو 60 منهم في مقر الحاضنة لمتابعة الفعاليات.
بدوره بين ممثل المؤسسة المنظمة لفعالية “هاكاثون سوريا” معتز بالله حاكمي أن فكرة الـ “هاكاثون” هي اجتماع الشباب السوري المهتمين بالتقنية والتكنولوجيا وأصحاب الأفكار الخلاقة لإيجاد الحلول المبتكرة وتحقيق التعافي المبكر للمعوقات التي تواجه سوريا.
من جهته منظم الفعالية الشاب أحمد بيرم أعرب من موقعه الإلكتروني خلال لقائه المشاركين عن ثقته بمساهمة الشباب السوري الفعالة في بناء سوريا الجديدة، ولفت إلى أن أعداد الشباب المسجلين في هذه الفعالية بعد الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تخطت خمسة آلاف يتوزعون في أكثر من عشر محافظات ونحو 45 بلداً بالعالم، ويتابعون فعالياته اليوم على الهواء مباشرة.
وتم ضمن فعاليات اليوم الأول، التعريف بالشركاء والمنظمين المساهمين بـ “هاكاثون سوريا”، إضافة للتواصل المباشر معهم داخل وخارج البلاد عبر الإنترنت.
و”هاكاثون” مستوحاة من كلمة «ماراثون»، وهو حدث يجتمع فيه مهتمون بالتقنية والتكنولوجيا وأصحاب الأفكار الخلاقة لعدة أيام، حيث يعملون ضمن مجموعات على تحسين شيء معين أو على حل مشكلة معينة.
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