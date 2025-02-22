فريق طبي قطري يصل دمشق لإجراء عمليات قثطرة قلبية ‏

دمشق-سانا
وصل إلى مطار دمشق الدولي اليوم فريق طبي قطري مكون من اختصاصيين بجراحة القلب، من مؤسسة حمد الطبية، ومستشفى سدرة للطب، ضمن “مشروع القوافل الطبية” الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في عدة دول حول العالم.
وبين المنسق الطبي للهلال الأحمر القطري الدكتور حسن القسوم في تصريح لـ سانا أن الوفد يضم اختصاصيين استشاريين بمجال القثطرة عند البالغين والأطفال، ومن المخطط أن يجروا 80 عملية قثطرة قلبية، وإصلاح تشوهات القلب عند الأطفال بشكل مجاني، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية والهلال الأحمر العربي السوري، إضافة إلى تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء عمليات القسطرة.
وأوضح القسوم أن إجراء العمليات سيكون خلال الفترة الممتدة من الـ 22 لغاية الـ 27 من الشهر الجاري، في مركز أمراض وجراحة القلب الجامعي بالمواساة (عمليات قثطرة قلبية للأطفال)، وبمركز دمشق لأمراض وجراحة القلب في منطقة دمر بدمشق (عمليات قثطرة قلبية للكبار).
بدوره لفت مدير صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق في تصريح مماثل إلى أن الوفد مكون من أكفأ أطباء أمراض وجراحة القلب، وسيسهم في تخفيف الأعباء وتقليل دور الانتظار للمرضى، عبر إجراء العديد من العمليات بشكل مجاني كمرحلة أولى ستتبعها مرحلة أخرى، وأشار إلى أن الفساد الذي كان سائداً إبان حكم النظام البائد تسبب بتهالك المنظومة الصحية في البلاد.
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