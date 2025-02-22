فريق طبي قطري يصل دمشق لإجراء عمليات قثطرة قلبية ‏

دمشق-سانا‏

وصل إلى مطار دمشق الدولي اليوم فريق طبي قطري مكون من ‏اختصاصيين بجراحة القلب، من مؤسسة حمد الطبية، ومستشفى سدرة للطب، ‏ضمن “مشروع القوافل الطبية” الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في عدة ‏دول حول العالم.‏

وبين المنسق الطبي للهلال الأحمر القطري الدكتور حسن القسوم في تصريح لـ سانا أن الوفد يضم ‌‏اختصاصيين استشاريين بمجال القثطرة عند البالغين والأطفال، ومن المخطط أن يجروا 80 عملية ‏قثطرة قلبية، وإصلاح تشوهات القلب عند الأطفال بشكل مجاني، بالتعاون ‏مع وزارة الصحة السورية والهلال الأحمر العربي السوري، إضافة إلى ‏تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء عمليات القسطرة.‏

وأوضح القسوم أن إجراء العمليات سيكون خلال الفترة الممتدة من الـ 22 لغاية الـ ‏27 من الشهر الجاري، في مركز أمراض وجراحة القلب الجامعي بالمواساة (عمليات ‏قثطرة قلبية للأطفال)، وبمركز دمشق لأمراض وجراحة القلب في منطقة دمر ‏بدمشق (عمليات قثطرة قلبية للكبار).‏

بدوره لفت مدير صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق في تصريح مماثل إلى أن الوفد ‏مكون من أكفأ أطباء أمراض وجراحة القلب، وسيسهم في تخفيف الأعباء وتقليل دور ‏الانتظار للمرضى، عبر إجراء العديد من العمليات بشكل مجاني كمرحلة أولى ستتبعها مرحلة أخرى، وأشار إلى أن ‏الفساد الذي كان سائداً إبان حكم النظام البائد تسبب بتهالك المنظومة ‏الصحية في البلاد.‏

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