منتخب سوريا الأول لكرة السلة يفوز على الإمارات في النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا

الدوحة-سانا

فاز منتخب سوريا الأول لكرة السلة على منتخب الإمارات بنتيجة 86-61، في أولى مبارياته بالنافذة الثالثة، ضمن تصفيات كأس آسيا، والتي جمعتهما اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وحقق منتخبنا الوطني الفوز بفارق 25 نقطة، من خلال تفوقه على المنتخب الإماراتي في الأرباع الأربعة، بواقع 21-15، و27-15، 17-12، 21-19.

وسيلتقي منتخبنا مع نظيره البحريني يوم الاثنين المقبل، في مباراته الثانية ضمن النافذة الثالثة.

ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الست في ختام التصفيات، أما أصحاب المركز الثالث فسيخوضون ملحقاً، قوامه ستة منتخبات يتأهل منها أربعة للنهائيات.

وخسر منتخبنا في النافذة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة 76-71 نقطة، كما خسر أمام نظيره اللبناني بنتيجة 64-89 نقطة، بينما فاز في النافذة الأولى على الإمارات بنتيجة 78-63 نقطة، وخسر أمام لبنان بنتيجة 78-87 نقطة.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen