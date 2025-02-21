مديرية الأمن في حمص تلقي القبض على أحد المتورطين بارتكاب جرائم حرب

حمص-سانا

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء مديرية الأمن في محافظة حمص القبض على أحد المتورطين بارتكاب جرائم حرب ومنها إلقاء البراميل المتفجرة.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها على التلغرام: إن “مديرية الأمن في محافظة حمص تلقي القبض على أحد المجرمين الذي كان يعمل لدى الفرقة “25” التابعة للمجرم سهيل الحسن والمتورط بارتكاب جرائم حرب، ومنها إلقاء البراميل المتفجرة من الطيران المروحي على الأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين”.

وأشارت إلى أن “مديرية الأمن تؤكد أن عمليات المتابعة الأمنية مستمرة في ملاحقة المطلوبين للعدالة وتحويلهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.