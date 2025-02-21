انخفاض في درجات الحرارة وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية ‏

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية، لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض قطبي يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر، وثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر عن سطح البحر، وتكون الرياح شمالية في أغلب المناطق مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50 كم/سا، وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، ويتحول الطقس ليلاً إلى شديد البرودة في المناطق الجبلية، ويكون ارتفاع موج البحر بين الخفيف والمتوسط.
غداً تستمر درجات الحرارة بالانخفاض، لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 6 درجات مئوية، في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وممزوجة بالثلج على المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة، بالإضافة لهطل الثلوج على مرتفعات القلمون والسويداء وأجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية أحياناً.