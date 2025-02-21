انخفاض في درجات الحرارة وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية ‏

دمشق-سانا‏

توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 ‏إلى 5 درجات مئوية، لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ‏منخفض قطبي يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون ‏الجو غائماً، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر، ‏وثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر عن ‏سطح البحر، وتكون الرياح شمالية في أغلب المناطق مع هبات نشطة تتجاوز ‏الـ 50 كم/سا، وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، ويتحول ‏الطقس ليلاً إلى شديد البرودة في المناطق الجبلية، ويكون ارتفاع موج ‏البحر بين الخفيف والمتوسط.‏

غداً تستمر درجات الحرارة بالانخفاض، لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي ‌‏2 إلى 6 درجات مئوية، في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من ‏المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وممزوجة بالثلج على المناطق ‏الجنوبية والشرقية والجزيرة، بالإضافة لهطل الثلوج على مرتفعات القلمون والسويداء ‏وأجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية أحياناً.‏