برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو إلى استثمار طويل الأمد لدعم التعافي في سوريا

نيويورك-سانا

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تسريع التعافي الاقتصادي في سوريا أمر بالغ الأهمية لمنع تدهور البلاد، واستعادة الاستقرار فيها.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن مدير البرنامج الأممي أخيم شتاينر قوله في بيان صحفي: “إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأمد في التنمية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها”.

وأضاف شتاينر: “إن استعادة الإنتاجية لتوفير الوظائف وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية الأساسية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة في سوريا، هي عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام والازدهار والسلام”.

ولفت شتاينر إلى أن المضي قدماً إلى الأمام يتطلب “إستراتيجية شاملة تتناول الحكم والاستقرار الاقتصادي، وتنشيط القطاعات، وإعادة بناء البنية الأساسية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية”.