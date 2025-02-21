الروائي خليل صويلح يوقع روايته الجديدة في مقهى الروضة

دمشق-سانا

وقّع الروائي خليل صويلح روايته الجديدة “ماء العروس” في مقهى الروضة بدمشق اليوم.

الرواية التي تقع في 179 صفحة من القطع المتوسط، تستعرض تجربة القمع السلطوي، الذي يُخلّف وراءه آثاراً عميقة على وعي وإرادة البشر العاديين، وخاصةً في ظل النظام البائد للأسدين الأب والابن.

يُصوّر الكاتب حالة من الهروب الدائم من واقع مُغلف بالمهانة، والذي يترك ندوباً لا يُمكن للنسيان أن يمحوها، ما يعيد تشكيل حياة الفرد والجماعة عبر الزمن.

التقنيات الروائية التي طالما برع فيها صويلح، تجدها حاضرة في شخصية الروائي برواية “ماء العروس”، حيث يقول صويلح: “الرواية تتناول زمانين مختلفين: زمن الطفولة للروائي في الجزيرة السورية، والزمن الآخر وهو روائي في ساروجة والتي عبر هذه المساحات يصوّر التحولات الشخصية والاجتماعية والسياسية في سوريا، مسلطًا الضوء على تفاعل الأفراد مع الأحداث والتحديات التي تفرضها الحرب والتغيرات السياسية، وانعكاساتها العميقة على الذاكرة والوجدان.

يجدر بالذكر أن “ماء العروس” تنضم إلى جعبة أعمال الروائي خليل صويلح الأدبية التي تشمل تسع روايات؛ ومنها رواية “وراق الحب” الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ عام 2009، ورواية “اختبار الندم” الحاصلة على جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2018.

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