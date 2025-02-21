وزير النقل ومحافظ حلب يبحثان التعاون في المشاريع الاستراتيجية

حلب-سانا

بحث وزير النقل بهاء الدين شرم مع محافظ حلب المهندس ‏عزام الغريب، التعاون في ربط مؤسسات النقل الموجودة في الريف الشمالي، ‏واستلام قاعدة بيانات رخص السياقة، إضافة إلى ملف المواصلات من ريف ‏حلب الشمالي وتنظيمها مع البيانات المركزية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في المحافظة اليوم ضرورة التخطيط للمشاريع ‏الإستراتيجية لتحسين قطاع النقل، مثل خطوط المترو، والطرق السريعة، ‏وتطوير السكك الحديدية، وإيجاد حلول لبناء هذا القطاع الحيوي، وتعزيز ‏البنية التحتية للنقل.

كما تمت مناقشة، تعرفة المواصلات في الميكروباصات والباصات، واتخاذ ‏الإجراءات والقرارات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ‏الظروف المعيشية الصعبة.

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