وزير النقل ومحافظ حلب يبحثان التعاون في المشاريع الاستراتيجية

حلب-سانا
بحث وزير النقل بهاء الدين شرم مع محافظ حلب المهندس عزام الغريب، التعاون في ربط مؤسسات النقل الموجودة في الريف الشمالي، واستلام قاعدة بيانات رخص السياقة، إضافة إلى ملف المواصلات من ريف حلب الشمالي وتنظيمها مع البيانات المركزية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في المحافظة اليوم ضرورة التخطيط للمشاريع الإستراتيجية لتحسين قطاع النقل، مثل خطوط المترو، والطرق السريعة، وتطوير السكك الحديدية، وإيجاد حلول لبناء هذا القطاع الحيوي، وتعزيز البنية التحتية للنقل.
كما تمت مناقشة، تعرفة المواصلات في الميكروباصات والباصات، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
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