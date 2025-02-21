محافظ اللاذقية خلال جولة ميدانية: الحكومة ملتزمة بتوفير كل سبل الدعم ‏والتيسير للمواطنين

اللاذقية-سانا
أكد محافظ اللاذقية السيد محمد عثمان التزام الحكومة بتوفير كل سبل الدعم والتيسير للمواطنين، وأعرب عن تقديره للتفاعل الإيجابي وروح التعاون القائمة بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي.
واعتبر المحافظ عثمان خلال جولة ميدانية اليوم على أسواق وأحياء المحافظة، أن هذه الجولات تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة، وبناء جسور التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، بما يتناسب مع تطلعاتهم.
واستعرض المحافظ عدداً من المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الأسواق وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
رافق المحافظ في جولته مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد عبد الوهاب السفر، والمسؤول عن الوحدات الإدارية في المحافظة السيد علي عاصي.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen