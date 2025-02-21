محافظ اللاذقية خلال جولة ميدانية: الحكومة ملتزمة بتوفير كل سبل الدعم ‏والتيسير للمواطنين

اللاذقية-سانا

أكد محافظ اللاذقية السيد محمد عثمان التزام الحكومة بتوفير كل سبل الدعم ‏والتيسير للمواطنين، وأعرب عن تقديره للتفاعل الإيجابي وروح التعاون ‏القائمة بين الجهات الحكومية ‏والمجتمع المحلي‏.

واعتبر المحافظ عثمان خلال جولة ميدانية اليوم على أسواق وأحياء ‏المحافظة‏، أن هذه الجولات تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة، وبناء جسور ‏التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تطوير ‏الخدمات المقدمة لهم، بما يتناسب مع تطلعاتهم.

واستعرض المحافظ عدداً من المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الأسواق ‏وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ‏المحافظة.

رافق المحافظ في جولته مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد ‏عبد الوهاب السفر، والمسؤول عن الوحدات الإدارية في المحافظة السيد علي ‏عاصي.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen