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تزويد مدارس السويداء بكمية 96 ألف ليتر مازوت

2025-02-20

السويداء-سانا

زودت مديرية التربية والتعليم بالسويداء مدارس المحافظة بكمية نحو 96 ألف ليتر مازوت لزوم التدفئة.

وذكرت مديرة التربية والتعليم بالسويداء ليلى جهجاه في تصريح لمراسل سانا اليوم أن التوزيع على مدار الأيام القليلة الماضية شمل جميع المدارس ضمن نطاق المجمعات التربوية في شهبا، وصلخد، والقريا، والمزرعة، والمشنف، إضافة إلى مدارس مدينة السويداء، وريف المدينة، وبإشراف لجان معنية مختصة مشكلة لهذه الغاية.

وبينت مديرة التربية أن آلية التوزيع كانت بمقدار ليتر ونص باليوم لكل شعبة صفية في المناطق شديدة البرودة ضمن مجمعي المشنف، وصلخد، وكمية ليتر باليوم لكل شعبة في باقي المناطق، لافتة إلى وجود حاجة لنحو /200/ ألف ليتر إضافية حتى نهاية فصل الشتاء.

ويبلغ عدد المدارس بالسويداء 490 مدرسة، وعدد الشعب الصفية فيها نحو 5 آلاف شعبة.

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