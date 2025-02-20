وزير الخارجية التركي يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا دون شروط مسبقة

جوهانسبرغ-سانا

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون شروط مسبقة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فيدان قوله في كلمة خلال جلسة “الوضع الجيوسياسي العالمي” التي عقدت في إطار اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا: “لضمان تعافي سوريا بشكل ملموس، يجب رفع العقوبات المفروضة عليها دون شروط مسبقة”، مضيفاً إن “التطورات الأخيرة في سوريا تبشر بالأمل”.

وأشار فيدان إلى أن “هناك التزام راسخ بضمان التعامل العادل مع جميع الجماعات العرقية والدينية، كما يستمر التزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب ونأخذ بعين الاعتبار مخاوف دول المنطقة”.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى “أن السيطرة على الأسلحة الكيميائية تظل أولوية”.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen