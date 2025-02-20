وزير الاتصالات: نعمل على البنية الإدارية لضمان كفاءة الأداء وتحسين الخدمات

دمشق-سانا

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري أنه يتم العمل على البنية الإدارية في المؤسسات التابعة للوزارة، لضمان كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الوزير المصري في تصريحات نقلتها الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم: سنقوم بتضمين سياسة حماية البيانات الشخصية للمواطنين ضمن الهيكلية الإدارية، لضمان حماية الخصوصية.

وأضاف الوزير المصري: بدأنا بوضع خطة لتأهيل العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية والتقنية، بما يواكب التطورات السريعة في قطاع تقانة المعلومات، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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