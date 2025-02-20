تشكيلة واسعة من المواد بأسعار مخفضة في بازار “رمضان الخير للجميع”

دمشق-سانا

افتتحت مؤسسة المنتدى اليوم بازار “رمضان الخير للجميع” بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقر المؤسسة بحي الأمين بدمشق، ويضم تشكيلة واسعة من المواد والسلع بأسعار مخفضة.

وبين مدير ورئيس مجلس أمناء المؤسسة محمد توفيق المونس لمراسلة سانا أن البازار انطلق مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لتلبية كل متطلبات ومستلزمات الأسرة، وبأسعار مناسبة.

وأوضح المونس أن البازار يضم مواد غذائية، وحلويات بيتية، ومنظفات، وأعمالاً يدوية، وإكسسوارات، وعطوراً، وأعشاباً طبية، ومستلزمات منزلية، وزينة ترتبط بالشهر الكريم كالهلال والفوانيس والشموع، وملابس لكل الأعمار، مؤكداً وجود تخفيضات وعروض على جميع المنتجات، مع تجهيز سلات متنوعة تناسب الجميع.

معدات الفطور والسحور كانت حاضرة في البازار، كالحلويات والتمور والأجبان والألبان والحبوب والأكلات البيتية وفق كوثر حامض، التي بينت أنها تشارك بعرض منتجاتها الغذائية بأسعار منخفضة.

وعن مشاركته في البازار قال محمد بلوق: “غايتنا ليست الربح، إنما عمل الخير في هذه الأيام الفضيلة، وعرض منتجاتنا من المنظفات بأسعار ترضي الجميع”.

داليا زهوة المشاركة في البازار أوضحت أن الملابس التي تعرضها متنوعة لجهة الأقمشة والتصاميم بغية تلبية أذواق جميع الأعمار.

بينما شاركت أماني في البازار بعرض منتجاتها من الأعشاب الطبيعية، والعسل، والمنتجات التجميلية الخالية من المواد الكيميائية بأسعار منافسة.

وعبر زوار البازار عن إعجابهم بالمنتجات المعروضة، التي تلبي جميع احتياجاتهم خلال شهر رمضان.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen