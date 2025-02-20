التجاري السوري يجهز صالة صرافات جديدة في ساحة المحافظة بدمشق

دمشق-سانا

أتم المصرف التجاري السوري تجهيز صالة صرافات جديدة في مبنى الإدارة المركزية للمصرف بدمشق، حيث بدأت استقبال المواطنين فيها لسحب مستحقاتهم المالية اعتباراً من اليوم.

وأوضح المصرف عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن هذا الإجراء جاء لتيسير عملية سحب المستحقات المالية الخاصة بالمواطنين، وتخفيف معاناتهم، كون هذه الصرافات تقع في مركز المدينة الأكثر ازدحاماً، ولتحقيق أطول ساعات عمل.

وأشار المصرف إلى استمرار عمل الصرافات الجدارية الموجودة على واجهة فرع المصرف التجاري 6 في ساحة المحافظة بدمشق، والصالات الأخرى في مبنى المؤسسة السورية للتأمين.

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