مركز الغوطة الصحي بحمص يقدم خدمات نوعية مجانية ‏

حمص-سانا‏

يستقبل مركز الغوطة الصحي ضمن مبنى مديرية صحة حمص ‏المراجعين من مركز المدينة والأحياء المجاورة، إضافة إلى القرى القريبة، ‏ويقدم خدماته الصحية النوعية مجاناً، عبر كادر طبي وتمريضي موزع ‏على عيادات تخصصية، مجهزة لاستقبال المرضى.‏

مدير المركز الدكتور حسام كوجان أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن ‏المركز يستقبل أكثر من ١٠٠٠ مراجع شهرياً، ويخدم شريحة واسعة، كما أنه يضم عيادات النسائية والأطفال واللقاح والأسنان والعينية والنفسية، والإسعاف ‏والداخلية، إضافة إلى صيدلية مركزية، فيما تجرى التحاليل المخبرية في المخبر ‏المركزي بالمديرية.‏

بدوره الدكتور محمد العبود رئيس برنامج الصحة الإنجابية في المديرية، ‏لفت إلى أنه يتم العمل في المركز للوصول إلى أكبر شريحة من السيدات، ‏وتقديم خدمات ذات جودة ونوعية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إحداث ‏وحدة عناية متكاملة للتحكم بسرطان عنق الرحم. ‏

اختصاصي الأطفال ومسؤول برنامج الرعاية الصحية المتكاملة للطفل الدكتور ‏زياد ليوس أوضح أن عيادة الأطفال واللقاح تقدم خدمات الفحص ‏السريري للأطفال، وتحري الحالة التلقيحية، وتزويدهم بالأدوية، وإجراء ‏التحاليل اللازمة، إضافة إلى تحرّي وفحص الطفل من عمر الولادة حتى ‌الـ ‏٥ سنوات بشكل كامل، وبما يخص الوزن والطول وسوء التغذية وفقر الدم ‏والأعراض المرضية إن وجدت، لتوجيهه إلى أماكن خاصة للعلاج، كلٌّ حسب ‏حالته. ‏

الدكتورة رانيا عبود اختصاصية أسنان، لفتت إلى أن عيادة الأسنان في ‏المركز تقدم خدماتها للمرضى، وتشمل قلع الأضراس والمعالجات ‏المحافظة والحشوات التجميلية وسحب العصب، مشيرة إلى أنه تتم إحالة ‏الحالات الجراحية والجراحية اللثوية إلى مشفى حمص الوطني ‏ومستوصف بابا عمرو الصحي.‏

كما بين الدكتور حسان عباس اختصاصي داخلية أن عيادة الداخلية تقدم ‏خدماتها للأطفال والكبار، وتقوم بمتابعة الأمراض المزمنة وفق سجل خاص ‏شهرياً، لتزويدهم بالأدوية اللازمة ومتابعة حالاتهم، لافتاً إلى أنه سيتم رفد ‏العيادة قريبا بجهاز إيكو متطور، وبعدد من التجهيزات اللازمة لتحسين ‏جودة الخدمة الصحية المقدمة.‏

وأفاد الدكتور بدر الأحمد اختصاصي عينية إلى أن العيادة ‏العينية متكاملة من معالجة الالتهابات، ومتابعة مرضى ضغط العين ‏ومراقبة الشبكية لمرضى السكري، واستخراج الأجسام الأجنبية من العين، ‏و فحص الأقسام الأمامية للعين والأجفان، وفحص القدرة البصرية وأسواء ‏الانكسار، إضافة إلى وصف النظارة للمريض.‏

الدكتور إسماعيل حسين رئيس شعبة الصحة النفسية في المديرية، لفت ‏إلى أنه يراجع العيادة النفسية ٢٥ مريضاً شهرياً، تتم معاينتهم وتزويدهم ‏بالأدوية ومتابعتهم.

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