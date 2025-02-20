مركز الغوطة الصحي بحمص يقدم خدمات نوعية مجانية ‏

حمص-سانا
يستقبل مركز الغوطة الصحي ضمن مبنى مديرية صحة حمص المراجعين من مركز المدينة والأحياء المجاورة، إضافة إلى القرى القريبة، ويقدم خدماته الصحية النوعية مجاناً، عبر كادر طبي وتمريضي موزع على عيادات تخصصية، مجهزة لاستقبال المرضى.
مدير المركز الدكتور حسام كوجان أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المركز يستقبل أكثر من ١٠٠٠ مراجع شهرياً، ويخدم شريحة واسعة، كما أنه يضم عيادات النسائية والأطفال واللقاح والأسنان والعينية والنفسية، والإسعاف والداخلية، إضافة إلى صيدلية مركزية، فيما تجرى التحاليل المخبرية في المخبر المركزي بالمديرية.
بدوره الدكتور محمد العبود رئيس برنامج الصحة الإنجابية في المديرية، لفت إلى أنه يتم العمل في المركز للوصول إلى أكبر شريحة من السيدات، وتقديم خدمات ذات جودة ونوعية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إحداث وحدة عناية متكاملة للتحكم بسرطان عنق الرحم.
اختصاصي الأطفال ومسؤول برنامج الرعاية الصحية المتكاملة للطفل الدكتور زياد ليوس أوضح أن عيادة الأطفال واللقاح تقدم خدمات الفحص السريري للأطفال، وتحري الحالة التلقيحية، وتزويدهم بالأدوية، وإجراء التحاليل اللازمة، إضافة إلى تحرّي وفحص الطفل من عمر الولادة حتى الـ ٥ سنوات بشكل كامل، وبما يخص الوزن والطول وسوء التغذية وفقر الدم والأعراض المرضية إن وجدت، لتوجيهه إلى أماكن خاصة للعلاج، كلٌّ حسب حالته.
الدكتورة رانيا عبود اختصاصية أسنان، لفتت إلى أن عيادة الأسنان في المركز تقدم خدماتها للمرضى، وتشمل قلع الأضراس والمعالجات المحافظة والحشوات التجميلية وسحب العصب، مشيرة إلى أنه تتم إحالة الحالات الجراحية والجراحية اللثوية إلى مشفى حمص الوطني ومستوصف بابا عمرو الصحي.
كما بين الدكتور حسان عباس اختصاصي داخلية أن عيادة الداخلية تقدم خدماتها للأطفال والكبار، وتقوم بمتابعة الأمراض المزمنة وفق سجل خاص شهرياً، لتزويدهم بالأدوية اللازمة ومتابعة حالاتهم، لافتاً إلى أنه سيتم رفد العيادة قريبا بجهاز إيكو متطور، وبعدد من التجهيزات اللازمة لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة.
وأفاد الدكتور بدر الأحمد اختصاصي عينية إلى أن العيادة العينية متكاملة من معالجة الالتهابات، ومتابعة مرضى ضغط العين ومراقبة الشبكية لمرضى السكري، واستخراج الأجسام الأجنبية من العين، و فحص الأقسام الأمامية للعين والأجفان، وفحص القدرة البصرية وأسواء الانكسار، إضافة إلى وصف النظارة للمريض.
الدكتور إسماعيل حسين رئيس شعبة الصحة النفسية في المديرية، لفت إلى أنه يراجع العيادة النفسية ٢٥ مريضاً شهرياً، تتم معاينتهم وتزويدهم بالأدوية ومتابعتهم.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen