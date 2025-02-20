زراعة السويداء توزع غراس زيتون بأسعار منافسة للسوق    ‏

السويداء-سانا ‏

بدأت مديرية الزراعة في السويداء اليوم، توزيع 3 آلاف غرسة زيتون، ‏استجرتها من مديرية الزراعة في اللاذقية، لتغطية احتياجات ‏المزارعين منها.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس أكرم سراي الدين ‏لمراسل سانا، أن الغراس المستجرة من الصنفين الصوراني، والقيسي، ‏ويجري بيعها ضمن مركز كوم الحصى الزراعي، بسعر قدره 5 آلاف ليرة ‏للغرسة الواحدة، وهو سعر أقل من أسعار الغراس المتوافرة في المشاتل الخاصة.‏

وبين سراي الدين أن استجرار الغراس، جاء بعد أن باعت المديرية كامل ‏الغراس المتوافرة لديها للموسم الحالي، والبالغة نحو 10 آلاف غرسة من ‏الصنفين القيسي، والصوراني. ‏

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