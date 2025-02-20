زراعة السويداء توزع غراس زيتون بأسعار منافسة للسوق    ‏

السويداء-سانا
بدأت مديرية الزراعة في السويداء اليوم، توزيع 3 آلاف غرسة زيتون، استجرتها من مديرية الزراعة في اللاذقية، لتغطية احتياجات المزارعين منها.
وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس أكرم سراي الدين لمراسل سانا، أن الغراس المستجرة من الصنفين الصوراني، والقيسي، ويجري بيعها ضمن مركز كوم الحصى الزراعي، بسعر قدره 5 آلاف ليرة للغرسة الواحدة، وهو سعر أقل من أسعار الغراس المتوافرة في المشاتل الخاصة.
وبين سراي الدين أن استجرار الغراس، جاء بعد أن باعت المديرية كامل الغراس المتوافرة لديها للموسم الحالي، والبالغة نحو 10 آلاف غرسة من الصنفين القيسي، والصوراني.
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