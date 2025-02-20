ماليزيا: علامات السلام في سوريا تعطي بريق أمل للأمة الإسلامية بأكملها

المنامة-سانا

أكّدت ماليزيا أن علامات السلام والمصالحة الناشئة في سوريا، لا تقدّم الأمل للشعب السوري فحسب، بل تمثّل أيضاً فرصة للأمة الإسلامية بأكملها.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، الذي انطلق أمس الأربعاء بالعاصمة البحرينية المنامة، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم كما نقلت وكالة برناما: إن “سوريا لديها القدرة على أن تصبح نموذجاً للمصالحة يتجاوز الانقسامات السياسية والطائفية”، مشدّداً على أهمية تقديم الدول الإسلاميّة يد العون لكل من سوريا وفلسطين، واتخاذ إجراءات ملموسة لدعمهما.

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