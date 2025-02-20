محافظ اللاذقية يبحث في القرداحة عدداً من القضايا الخدمية والأمنية في ‏المنطقة

اللاذقية-سانا
بحث محافظ اللاذقية محمد عثمان مع وجهاء وأعيان منطقة القرداحة عدداً من القضايا الخدمية والأمنية في المنطقة.
وأوضح المحافظ عثمان، أن البنية التحتية المتهالكة والتي تعتبر الأسوأ بين المحافظات، كانت سبباً رئيسياً في تأخير تقديم وتطوير بعض الخدمات في المحافظة.
وقال المحافظ عثمان: إن الحكومة السورية قدمت تسهيلات كبيرة للصناعيين والتجار لتطوير القطاع الصناعي، وتحسين التجارة في المحافظة، كما تسعى الحكومة لتقديم تسهيلات للمزارعين من خلال دعم الاحتياجات الزراعية وتقديم القروض الحسنة التي تساهم في تحسين الواقع الزراعي في المحافظة، إضافة إلى التركيز على القطاع السياحي.
وأشار عثمان إلى أنه سيتم فتح أبواب الاستثمار في المناطق السياحية، مبيناً أن هذه التسهيلات سوف تنهض بالمحافظة إلى واقع متقدم ولكن تحققه يحتاج وقتاً لتوظيف الطاقات والكفاءات البشرية في مكانها الصحيح، للوصول إلى الهدف الإستراتيجي لبناء سوريا.
بدوره، أشار مسؤول الوحدات الإدارية في المحافظة علي عاصي إلى أن المؤسسات تعاني من ترهل إداري كبير، موضحاً أن البلدية عملت خلال الشهرين الماضيين على إعادة هيكلة البلديات، وتم وضع خطة لتطوير البلديات.
من جهته قال المقدم مصطفى صبوح قائد الشرطة في اللاذقية: “إن الوحدات الشرطية يتم رفدها تباعاً، وستتابع الوحدات الأمنية المتواجدة في المنطقة عملها في المنطقة، ريثما يتم تفعيل الأقسام في مناطق الريف”.
حضر اللقاء مدير منطقة القرداحة جمال مثبوت.
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