محافظ اللاذقية يبحث في القرداحة عدداً من القضايا الخدمية والأمنية في ‏المنطقة

اللاذقية-سانا‏

بحث محافظ اللاذقية محمد عثمان مع وجهاء وأعيان منطقة القرداحة ‏عدداً من القضايا الخدمية والأمنية في المنطقة. ‏

وأوضح المحافظ عثمان، أن البنية التحتية المتهالكة والتي تعتبر الأسوأ بين ‏المحافظات، كانت سبباً رئيسياً في تأخير تقديم وتطوير بعض الخدمات في ‏المحافظة.‏

وقال المحافظ عثمان: إن الحكومة السورية قدمت تسهيلات كبيرة للصناعيين ‏والتجار لتطوير القطاع الصناعي، وتحسين التجارة في المحافظة، كما ‏تسعى الحكومة لتقديم تسهيلات للمزارعين من خلال دعم الاحتياجات ‏الزراعية وتقديم القروض الحسنة التي تساهم في تحسين الواقع الزراعي في ‏المحافظة، إضافة إلى التركيز على القطاع السياحي.‏

وأشار عثمان إلى أنه سيتم فتح أبواب الاستثمار في المناطق السياحية، مبيناً ‏أن هذه التسهيلات سوف تنهض بالمحافظة إلى واقع متقدم ولكن تحققه يحتاج ‏وقتاً لتوظيف الطاقات والكفاءات البشرية في مكانها الصحيح، للوصول إلى ‏الهدف الإستراتيجي لبناء سوريا.‏

بدوره، أشار مسؤول الوحدات الإدارية في المحافظة علي عاصي إلى أن ‏المؤسسات تعاني من ترهل إداري كبير، موضحاً أن البلدية عملت خلال ‏الشهرين الماضيين على إعادة هيكلة البلديات، وتم وضع خطة لتطوير ‏البلديات.‏

من جهته قال المقدم مصطفى صبوح قائد الشرطة في اللاذقية: “إن الوحدات ‏الشرطية يتم رفدها تباعاً، وستتابع الوحدات الأمنية المتواجدة في المنطقة ‏عملها في المنطقة، ريثما يتم تفعيل الأقسام في مناطق الريف”. ‏

حضر اللقاء مدير منطقة القرداحة جمال ‏مثبوت. ‏

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