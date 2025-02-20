مبادرة أهلية لدعم 100 مشروع صغير في حلب ‏

حلب-سانا ‏

أطلقت رئاسة طائفة الأرمن ‏البروتستانت بحلب وبدعم من منظمة “الكنائس معاً” الهولندية، النسخة الخامسة من برنامج دورات التدريب ‏المهني، ودعم المشاريع الصغيرة، وذلك بالتشاركية مع مجلس كنائس الشرق ‏الأوسط. ‏

ويستقطب البرنامج 100 شاب وشابة من متضرري الزلزال وأصحاب الدخل ‏المحدود، بهدف إكسابهم المهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل من بوابة ‌‏9 اختصاصات مهنية تخدم حاجات الأسواق المحلية، كدورات تركيب ‏وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وتصميم الألواح الكهربائية، وصيانة ‏الحواسيب والهواتف الذكية. ‏

وأفاد رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا القس الدكتور هاروتيون ‏سليميان في تصريح لمراسل سانا بأن البرنامج يشكل مرحلة لرفد السوق ‏الوطني بمنتجين جدد بعد تأهيلهم في المهن، وريادة الأعمال وإدارة ‏المشاريع من خلال التعاون مع المعاهد التدريبية المتخصصة، لافتاً إلى أن ‏البرنامج يستهدف فئة الشباب الأكثر تضرراً ومعيلي ومعيلات الأسر ‏لتمكينهم ومساعدتهم في الاعتماد على الذات. ‏

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