مبادرة أهلية لدعم 100 مشروع صغير في حلب ‏

حلب-سانا
أطلقت رئاسة طائفة الأرمن البروتستانت بحلب وبدعم من منظمة “الكنائس معاً” الهولندية، النسخة الخامسة من برنامج دورات التدريب المهني، ودعم المشاريع الصغيرة، وذلك بالتشاركية مع مجلس كنائس الشرق الأوسط.
ويستقطب البرنامج 100 شاب وشابة من متضرري الزلزال وأصحاب الدخل المحدود، بهدف إكسابهم المهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل من بوابة 9 اختصاصات مهنية تخدم حاجات الأسواق المحلية، كدورات تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وتصميم الألواح الكهربائية، وصيانة الحواسيب والهواتف الذكية.
وأفاد رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا القس الدكتور هاروتيون سليميان في تصريح لمراسل سانا بأن البرنامج يشكل مرحلة لرفد السوق الوطني بمنتجين جدد بعد تأهيلهم في المهن، وريادة الأعمال وإدارة المشاريع من خلال التعاون مع المعاهد التدريبية المتخصصة، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف فئة الشباب الأكثر تضرراً ومعيلي ومعيلات الأسر لتمكينهم ومساعدتهم في الاعتماد على الذات.
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