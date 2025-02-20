دورتموند يتأهل إلى الدور الـ16 في منافسات دوري أبطال أوروبا

برلين-سانا

تأهل نادي بروسيا دورتموند الألماني إلى الدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بدون أهداف، في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين اليوم على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وحسم الفريق الألماني تأهله إلى دور 16 في مباراة الذهاب التي أقيمت في البرتغال بفوزه بثلاثية نظيفة، ليخوض لقاء اليوم بأريحية كبيرة ويكتفي بنتيجة التعادل التي منحته التأهل.

وتستكمل اليوم مباريات الملحق وأبرزها لقاء القمة الذي يجمع ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي.

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