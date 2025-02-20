مؤسسة مياه الشرب في اللاذقية تبحث التعاون المشترك مع اللجنة الدولية ‏للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري  ‏

اللاذقية-سانا

بحث مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية المهندس ‏عبد الخالق دياب اليوم مع وفد مشترك من اللجنة الدولية للصليب ‏الأحمر والهلال الأحمر السوري، آفاق التعاون المشترك والمشاريع التي تم ‏تنفيذها سابقا ومدى جدواها وتأثيرها الإيجابي على المواطنين.‏

وأوضح دياب في تصريح لسانا، أنه تم خلال اللقاء استعراض المشاريع ذات ‏الأولوية بالنسبة لعمل المؤسسة حالياً، ومدى قدرة المنظمتين على التدخل في دعم ‏مشاريع المؤسسة الحيوية والاستراتيجية لتحقيق خطتها في تأمين المياه ‏للمواطنين بالشكل الكافي، وإمكانية عودة المهجرين إلى مناطقهم، إضافة إلى ‏المشاريع قيد الدراسة التي يمكن أن تحقق أهداف المؤسسة، وكيفية تقديم ‏الدعم للإسراع في تنفيذها عبر المنظمتين.‏

بدوره تحدث ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر المهندس براء عدرة عن ‏مشروع “TOO BIG TO FAIL‏”، وهو عبارة عن 7 مشاريع على مستوى ‏سوريا تتبناها المنظمة نظرا لأهميتها في تأمين المياه للمواطنين، ومنها ‏مشروع السن في اللاذقية.‏

وقدم عدرة شرحاً عن الدراسة التي يتم إعدادها حول توسيع محطة السن، ‏والاستفادة من المياه من موقع رأس النبع (الخاميه) دون الحاجة للمرور عبر ‏مراحل التصفية، وتنفيذ مشروع زيادة المياه المنتجة من السن عبر تجهيزات ‏جديدة تضخ إلى خزانات قرفيص، لترفد مدينة اللاذقية بالمياه.‏

بدورهم، ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبدوا الاهتمام ولا سيما في مناطق ‏الريف الشمالي (مناطق عودة النازحين)، وإعادة تأهيل محطات المياه فيها ‏للتشجيع على عودة الأهالي لقراهم وعاداتهم.‏

حضر اللقاء من الصليب الأحمر بشرى نزهة ومن الهلال الأحمر علي ‏يوسف ومحمود خضور.‏

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