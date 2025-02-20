مؤسسة مياه الشرب في اللاذقية تبحث التعاون المشترك مع اللجنة الدولية ‏للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري  ‏

اللاذقية-سانا
بحث مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية المهندس عبد الخالق دياب اليوم مع وفد مشترك من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري، آفاق التعاون المشترك والمشاريع التي تم تنفيذها سابقا ومدى جدواها وتأثيرها الإيجابي على المواطنين.
وأوضح دياب في تصريح لسانا، أنه تم خلال اللقاء استعراض المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لعمل المؤسسة حالياً، ومدى قدرة المنظمتين على التدخل في دعم مشاريع المؤسسة الحيوية والاستراتيجية لتحقيق خطتها في تأمين المياه للمواطنين بالشكل الكافي، وإمكانية عودة المهجرين إلى مناطقهم، إضافة إلى المشاريع قيد الدراسة التي يمكن أن تحقق أهداف المؤسسة، وكيفية تقديم الدعم للإسراع في تنفيذها عبر المنظمتين.
بدوره تحدث ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر المهندس براء عدرة عن مشروع “TOO BIG TO FAIL”، وهو عبارة عن 7 مشاريع على مستوى سوريا تتبناها المنظمة نظرا لأهميتها في تأمين المياه للمواطنين، ومنها مشروع السن في اللاذقية.
وقدم عدرة شرحاً عن الدراسة التي يتم إعدادها حول توسيع محطة السن، والاستفادة من المياه من موقع رأس النبع (الخاميه) دون الحاجة للمرور عبر مراحل التصفية، وتنفيذ مشروع زيادة المياه المنتجة من السن عبر تجهيزات جديدة تضخ إلى خزانات قرفيص، لترفد مدينة اللاذقية بالمياه.
بدورهم، ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبدوا الاهتمام ولا سيما في مناطق الريف الشمالي (مناطق عودة النازحين)، وإعادة تأهيل محطات المياه فيها للتشجيع على عودة الأهالي لقراهم وعاداتهم.
حضر اللقاء من الصليب الأحمر بشرى نزهة ومن الهلال الأحمر علي يوسف ومحمود خضور.
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