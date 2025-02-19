وزير التنمية الإدارية يبحث في حمص سبل تطوير الأداء المؤسسي وتدريب ‏الكوادر ‏

حمص-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسّان السّكاف مع ‏محافظ حمص الدكتور عبد الرّحمن الأعمى اليوم سبل تطوير الأداء ‏المؤسسي في المحافظة وذلك من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية، ‏وتعزيز التدريب المهني عبر إنشاء مراكز تدريب متخصصة.‏

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى الأمانة العامة لمحافظة ‏حمص‏ أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة للموظفين لتحسين الأداء الإداري، ‏ومعالجة الترهل الوظيفي، والسجلات الوهمية، والبطالة المقنعة، إضافة إلى ‏إعادة توزيع العاملين بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة.‏

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات عودة المفصولين من العمل بسبب مشاركتهم ‏بأحداث الثورة السورية والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية، و‏الاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية وتطوير قاعدة بيانات بهدف ‏تحسين الأداء المؤسسي، إضافة إلى تشكيل لجان مختصة لدراسة واقع ‏الموارد البشرية، وإعادة توزيع العاملين وفقاً لاحتياجات القطاعات المختلفة ‏وتعزيز التدريب المهني، إضافة إلى تأسيس مراكز تدريب في المحافظة.‏

ولفت المشاركون إلى ضرورة وضع خطط تنفيذية فعّالة تسهم في رفع كفاءة ‏العمل الحكومي، وتعزيز التنمية الإدارية في المحافظة.‏

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