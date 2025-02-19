الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا بعدد من المجالات

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عزمه تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

وتنص مسودة إعلان، وفق ما ذكرت رويترز، على أن المجلس الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بها.

وأضافت المسودة: “في إطار نهج تدريجي وفي خطوة مقبلة، سيقيّم المجلس ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية، وسيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديداً بناء على متابعة وثيقة للموقف في البلاد”.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط.

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