مديرية الأمن العام في دير الزور تلقي القبض على زعيم عصابة ‏خطف وعدد من المتواطئين معه

دير الزور-سانا

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ألقت قوى الأمن العام في محافظة دير الزور القبض على زعيم عصابة اختطفت أحد المواطنين مساء الإثنين الماضي، وعدد من ‏المتواطئين معه، وتم تحويلهم إلى قسم التحقيق تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. ‏

وأوضح مدير مديرية الأمن العام في محافظة دير الزور عبر قناة المحافظة الرسمية على تلغرام اليوم أن المديرية تلقت بلاغاً عن اختطاف المواطن محمد جمال العلوش (أحد أبناء المدينة) وذلك مساء يوم الإثنين الماضي، وأنه بعد عملية الاختطاف شرعت العصابة الإجرامية في التفاوض مع ذويه مطالبةً بفدية مالية قدرها 35 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه، وابتزازهم عبر إرسالها صور توثّق تعذيبه.

وأكد مدير مديرية الأمن العام بالمحافظة أنه فور تلقي البلاغ باشرت الأجهزة الأمنية بجمع المعلومات والبحث والتحري عن أفراد العصابة، وأنه من خلال تحليل المعطيات المتوافرة تم التمكن من الوصول إلى رأس العصابة الإجرامية، وتحديد هويته بدقة حيث نفذت وحدتان من القوات الأمنية مساء أمس عملية مداهمة دقيقة للموقع الذي كان يُحتجز فيه المختطف، وتم تحريره بسلام، كما أُلقي القبض على زعيم العصابة وعدد من المتواطئين معه، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة للقبض على بقية أفراد العصابة، وتم تحويل الموقوفين إلى قسم التحقيق تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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