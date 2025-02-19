تحقيق الأمن الغذائي المستدام وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية في ‏ورشة عمل لوزارة الزراعة والفاو ‏

دمشق-سانا

اختتمت اليوم ورشة العمل التي نظمتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ‏بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لوضع أسس ‏الخطة الإستراتيجية للوزارة بحضور ممثلين عن منظمات ‏عربية ‏وجهات ‏محلية وحكومية وأممية ودولية وذلك في فندق الشام بدمشق. ‏

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واستعرض المشاركون في الجلسة الختامية للورشة الأهداف العامة للخطة ‏الإستراتيجية والتي تمثلت بتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتحقيق تنمية ‏الريف وتعزيز الاستدامة البيئية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، ‏وتحسين قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع ‏الابتكار في الإنتاج الزراعي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في ‏الاستثمارات الزراعية.‏

وأكد المشاركون في الورشة التي استمرت يومين التزام وزارة الزراعة ‏وكل الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية والبدء بالخطوات اللاحقة، ‏والإعلان عن الخطوات الفورية التالية بعد الورشة، وتشكيل اللجان خلال ‏فترة محددة، وموعد تقديم النسخة الأولى من الإستراتيجية للمراجعة ‏والتصديق عليها.‏

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