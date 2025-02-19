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مديرية موارد اللاذقية تنفذ حملات تنظيف وتعزيل للقنوات والمجاري المائية

2025-02-19

اللاذقية-سانا

نفذت مديرية الموارد المائية في اللاذقية اليوم حملات تنظيف وتعزيل شاملة للقنوات والمجاري المائية في مدينة جبلة، لمنع انسدادها وللحفاظ على تدفق المياه بشكل منتظم وفعّال، ما يقلل من الهدر المائي.

وأكدت الهيئة العامة للموارد المائية عبر صفحتها على الفيسبوك التزامها بتطوير البنية التحتية المائية ودعم القطاع الزراعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

يذكر أن هذه الحملات تأتي استجابة للتحديات الموسمية التي تواجهها شبكات الري والصرف، ولضمان استمرارية الخدمات في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

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