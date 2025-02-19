وزارة التربية والتعليم‏ تقيم دورة تدريبية حول مشروع “المدارس الآمنة” ‏

دمشق-سانا‏

بهدف تنفيذ خطة مشروع “المدارس الآمنة” في سوريا، الذي يقام بالتعاون بين ‏وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، أقيمت على مدى يومين ‏دورة تدريبية لتحديد آلية تنفيذ الخطة والصعوبات التي تواجهها.‏

واستهدفت الدورة التي عقدت في مركز التدريب والتأهيل في الوزارة 78 ‏معلماً وإدارياً، من مديري مدارس المشروع ومنسقيه في دوائر التخطيط ‏والإحصاء، ورؤساء الدوائر في محافظات طرطوس واللاذقية وحلب وريف ‏دمشق وحمص وحماة.‏

وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، يوسف عنان في كلمته ‏للمشاركين أن إعادة بناء الجيل تعد من الأسس المهمة في سوريا الجديدة، ‏مؤكداً ضرورة وضع بنك حقائب تدريبية للمعلمين لتأهيل الكوادر، بعد تحديد ‏الاحتياجات وفق أولويات الوزارة.‏

وشدد عنان على أهمية إشراك المجتمع المحلي في ترميم المدارس من خلال ‏مبادرات مجتمعية وفقًا لخطط عمل محددة.‏

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