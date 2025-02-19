أطباء مغتربون في ألمانيا: مستعدون لدعم القطاع الطبي بالأجهزة الحديثة والمتطورة

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع 15 طبيباً من الجالية السورية في ألمانيا سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي ، وأكد الأطباء استعدادهم لدعم القطاع الطبي تقنياً بالأجهزة الحديثة والمتطورة من ألمانيا.

الدكتور الشرع شدد على أهمية التشاركية مع مختلف المجتمعات والمنظمات والجاليات السورية، لإمكانية تنفيذ ودعم الخدمات والمشاريع الصحية وإعادة بناء وترميم المتضرر منها.

وخلال اجتماع عقد اليوم في الوزارة، أكد الأطباء سعيهم لدعم القطاع الصحي المتهالك بمختلف الاختصاصات، لوجستياً وفنياً وأكاديمياً، للنهوض به من خلال إنشاء شراكات بين المنشآت الصحية السورية والألمانية، وتبادل الخبرات بين الأطباء فيها وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وعبروا عن عزمهم التواصل مع مديريات الصحة بالمحافظات بهذا الشأن.

وأشاروا إلى أنهم سيقومون بجولات ميدانية على المشافي والمراكز الصحية، للوقوف على احتياجاتها وإعادة بناء النظام الصحي المتكامل.

حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب، وعدد من المديرين والمعنيين.

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