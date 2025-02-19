وزارة التربية ومنظمة مكتبات بلا حدود الفرنسية ‏تبحثان تعزيز التعاون 

دمشق-سانا

بحث مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم يوسف عنان مع ‏وفد من منظمة مكتبات بلا حدود الفرنسية سبل تعزيز التعاون التربوي، في ‏مجالات ترميم المدارس، وإقامة مكتبة إلكترونية متنقلة ومواقع وتطبيقات دون ‏إنترنت مجانية للطلاب.‏

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق آليات تدريب المعلمين ‏وتجهيز الصفوف للتعليم المتمازج، وتزويدها بالحواسيب وأجهزة ‏العرض، والتعاون مع عدد من المدارس لتنفيذ أنشطة المنظمة.‏

وأشار عنان إلى ضرورة تنفيذ أنشطة المنظمة وفق الأولويات التي تحددها ‏الوزارة بناءً على الاحتياجات، موضحاً أهمية العمل على إعادة تأهيل المنشآت ‏التربوية والمدارس الخارجة من الخدمة، بالتعاون مع المنظمة لتنفيذ الأنشطة بعد ‏الدوام المدرسي، فضلاً عن إمكانية تدريب معلمي اللغة الفرنسية.‏

من جهته، لفت وفد المنظمة إلى أهمية رصد إمكانيات المدارس التي يمكن ‏الاستفادة منها، وتحديد الاحتياجات التي تتطلبها لوضع مخطط لتنفيذ الأنشطة، ‏إضافة إلى أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في سوريا ضمن قطاع ‏التعليم.‏

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