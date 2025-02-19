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التعليم العالي تستعد للإعلان عن مفاضلات الدراسات العليا ‏

2025-02-19

دمشق-سانا‏

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن ‏مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات السورية لعام 2024 – 2025.‏

وتمت اليوم مناقشة تحضيرات الوزارة للإعلان عن هذه المفاضلات، خلال ‏اجتماع ضم معاوني وزير التعليم العالي للشؤون العلمية والبحث العلمي ‏الدكتور عبد الحميد الخالد، ولشؤون المؤسسات التعليمية الخاصة الدكتور محمد ‏السويد، مع الدكتور محمد الخطيب المكلف بتسيير أعمال هيئة التخصصات ‏الطبية السورية، والدكتور ياسر خضرة مدير مديرية البحث العلمي في ‏الوزارة .

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