التعليم العالي تستعد للإعلان عن مفاضلات الدراسات العليا ‏

دمشق-سانا
تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات السورية لعام 2024 – 2025.
وتمت اليوم مناقشة تحضيرات الوزارة للإعلان عن هذه المفاضلات، خلال اجتماع ضم معاوني وزير التعليم العالي للشؤون العلمية والبحث العلمي الدكتور عبد الحميد الخالد، ولشؤون المؤسسات التعليمية الخاصة الدكتور محمد السويد، مع الدكتور محمد الخطيب المكلف بتسيير أعمال هيئة التخصصات الطبية السورية، والدكتور ياسر خضرة مدير مديرية البحث العلمي في الوزارة .
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen