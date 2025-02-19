افتتاح مهرجان التسوق “رمضان يجمعنا” في طرطوس

طرطوس-سانا
افتُتح مساء اليوم في صالة طرطوس القديمة على الكورنيش البحري مهرجان التسوق “رمضان يجمعنا”، وذلك بمشاركة أكثر من 40 شركة وفعّالية اقتصادية من مختلف المحافظات.
ويستمر المهرجان الذي تنظمه مؤسسة “ليلى” لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع محافظة طرطوس لغاية الـ 27 من شهر شباط الجاري، ويقدّم تشكيلة واسعة من السلع والمواد الغذائية بأنواعها والمنظفات، إضافة إلى الألبسة والأحذية وبعض الأدوات المنزلية والكهربائية والصناعات الحرفيّة اليدوية.
وأكد ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب السفر في تصريح لـ سانا خلال الافتتاح أن الوزارة تشجّع إقامة فعاليات كهذه شرط أن يكون هدفها الحقيقي تخفيض الأسعار بِنسبةٍ لا تقلّ عن 20 بالمئة.
ولفت السفر إلى أن المهرجان سيكون مُراقباً من قِبل الوزارة عبر جولاتٍ ميدانية لدوريات الرقابة التموينية، للتأكد من مدى الالتزام بتخفيض أسعار السلع والمواد فيه، وبين أن الوزارة في طور التحضير للمهرجان في كلّ المحافظات السورية قبل حلول شهر رمضان المبارك لإتاحة السلع بأسعار مُخفّضة لجميع المواطنين.
من جهته أشار رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمهرجان أحمد نبهان في تصريح مماثل إلى أن إقامة مهرجان التسوق قُبيل شهر رمضان المبارك هدفه تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين، وتقديم المنتج الوطني بأسعار مناسبة وجودة عالية من المنتِج إلى المستهلك وبحسومات تصل إلى 35 بالمئة.
حضر افتتاح المهرجان المشرف على أعمال الوحدات الإدارية بطرطوس عبد الفتاح الخطيب، ومعاون محافظ طرطوس سامي الزخ، وأمين عام المحافظة ريم صالح، وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة طرطوس.
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