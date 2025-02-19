افتتاح مهرجان التسوق “رمضان يجمعنا” في طرطوس

طرطوس-سانا

افتُتح مساء اليوم في صالة طرطوس القديمة على الكورنيش البحري ‏مهرجان ‏التسوق “رمضان يجمعنا”، وذلك بمشاركة أكثر من 40 شركة وفعّالية ‏اقتصادية من مختلف المحافظات.

ويستمر المهرجان الذي تنظمه مؤسسة “ليلى” لتنظيم المعارض والمؤتمرات ‏بالتعاون مع محافظة ‏طرطوس لغاية الـ 27 من شهر شباط الجاري، ويقدّم تشكيلة ‏واسعة من السلع والمواد الغذائية بأنواعها والمنظفات، إضافة إلى الألبسة ‏والأحذية وبعض الأدوات المنزلية والكهربائية والصناعات الحرفيّة اليدوية.

وأكد ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ‏محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب السفر في تصريح لـ سانا خلال الافتتاح أن الوزارة تشجّع ‏إقامة فعاليات كهذه شرط أن يكون هدفها الحقيقي تخفيض الأسعار بِنسبةٍ لا ‏تقلّ عن 20 بالمئة.

ولفت السفر إلى أن المهرجان سيكون مُراقباً من قِبل الوزارة عبر جولاتٍ ‏ميدانية لدوريات الرقابة التموينية، للتأكد من مدى الالتزام بتخفيض أسعار ‏السلع والمواد فيه، وبين أن الوزارة في طور التحضير للمهرجان في كلّ ‏المحافظات السورية قبل حلول شهر رمضان المبارك لإتاحة السلع بأسعار ‏مُخفّضة لجميع المواطنين.

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمهرجان أحمد نبهان في تصريح ‏مماثل إلى أن إقامة مهرجان التسوق قُبيل شهر رمضان المبارك هدفه تخفيف ‏الأعباء المادية عن المواطنين، وتقديم المنتج الوطني بأسعار مناسبة وجودة ‏عالية من المنتِج إلى المستهلك وبحسومات تصل إلى 35 بالمئة.

حضر افتتاح المهرجان المشرف على أعمال الوحدات الإدارية بطرطوس ‏عبد الفتاح الخطيب، ومعاون محافظ طرطوس سامي الزخ، وأمين عام ‏المحافظة ريم صالح، وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة طرطوس.

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