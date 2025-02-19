مدير الموارد المائية باللاذقية: 39 بالمئة نسبة التخزين الحالية للسدود

اللاذقية-سانا
كشف مدير الموارد المائية واستصلاح الأراضي في اللاذقية المهندس محمود القدار أن نسبة التخزين الحالية للسدود الـ 14 المستثمرة في محافظة اللاذقية نحو 39 بالمئة، مقارنة بـ 64.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح القدار في تصريح لـ سانا أن كمية الهطولات المطرية المسجلة في المحافظة بلغت حتى الآن 215 ملم، معرباً عن الأمل بهطول المزيد من الأمطار خلال الفترة القادمة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة نسبة التخزين في سدود المحافظة.
وأشار القدار إلى مواصلة عناصر وورشات المديرية العمل لتحسين الواقع المائي، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع لتأهيل السدود، وعمليات صيانة لمحطات الضخ وشبكات الري في عدة مناطق، ما يسهم في زيادة مستوى التخزين، وتعزيز الكفاءة، إضافة إلى تعزيل السواقي والعبّارات، بهدف درء خطر الفيضانات في حال الهطولات المطرية الغزيرة.
وأكدّ القدار التنسيق المستمر مع مديرية الزراعة لتحديد الأولويات في توزيع المياه، وتكثيف الجهود، لضمان استمرارية تزويد المناطق باحتياجاتها المائية، وخاصة في ظل التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة، وتسببت في انخفاض الهطولات المطرية مقارنة بالسنوات السابقة، ووضع خطط استباقية للتعامل مع أي طارئ ينتج عن تغيرات الطقس أو تراجع معدلات الهطول.
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