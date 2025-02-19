مدير الموارد المائية باللاذقية: 39 بالمئة نسبة التخزين الحالية للسدود

اللاذقية-سانا

كشف مدير الموارد المائية واستصلاح الأراضي في اللاذقية المهندس ‏محمود القدار أن نسبة التخزين الحالية للسدود الـ 14 المستثمرة في محافظة ‏اللاذقية نحو 39 بالمئة، مقارنة بـ 64.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام ‏الماضي.‏

وأوضح القدار في تصريح لـ سانا أن كمية الهطولات المطرية المسجلة في ‏المحافظة بلغت حتى الآن 215 ملم، معرباً عن الأمل بهطول المزيد من ‏الأمطار خلال الفترة القادمة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة نسبة التخزين في ‏سدود المحافظة.

وأشار القدار إلى مواصلة عناصر وورشات المديرية العمل لتحسين الواقع ‏المائي، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع لتأهيل السدود، وعمليات صيانة لمحطات ‏الضخ وشبكات الري في عدة مناطق، ما يسهم في زيادة مستوى التخزين، ‏وتعزيز الكفاءة، إضافة إلى تعزيل السواقي والعبّارات، بهدف درء خطر ‏الفيضانات في حال الهطولات المطرية الغزيرة.

وأكدّ القدار التنسيق المستمر مع مديرية الزراعة لتحديد الأولويات في توزيع ‏المياه، وتكثيف الجهود، لضمان استمرارية تزويد المناطق باحتياجاتها المائية، ‏وخاصة في ظل التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة، وتسببت في ‏انخفاض الهطولات المطرية مقارنة بالسنوات السابقة، ووضع خطط استباقية ‏للتعامل مع أي طارئ ينتج عن تغيرات الطقس أو تراجع معدلات الهطول.

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