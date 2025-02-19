مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في المجال الصحي

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم مع القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا برهان كور أوغلو سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.
وركز الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة على ضرورة إعادة تأهيل، وترميم المنشآت الصحية، وتقديم منحات تعليمية تركية تستهدف الأطباء والعاملين الصحيين.
ونوه الدكتور الشرع بعمق العلاقات بين البلدين والدعم المقدم من الجانب التركي خلال الفترة الحالية.
بدوره أكد أوغلو ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي يسهم بالنهوض بواقع القطاع الصحي في سوريا.
حضر اللقاء معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب وعدد من المديرين والمعنيين.
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