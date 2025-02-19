مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في المجال الصحي

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم مع ‏القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا برهان كور أوغلو سبل تعزيز ‏التعاون الصحي بين البلدين.

وركز الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة على ضرورة إعادة تأهيل، ‏وترميم المنشآت الصحية، وتقديم منحات تعليمية تركية تستهدف الأطباء ‏والعاملين الصحيين.

ونوه الدكتور الشرع بعمق العلاقات بين البلدين والدعم المقدم من الجانب ‏التركي خلال الفترة الحالية.

بدوره أكد أوغلو ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي يسهم ‏بالنهوض بواقع القطاع الصحي في سوريا.

حضر اللقاء معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب وعدد ‏من المديرين والمعنيين.

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