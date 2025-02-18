الصحة تبحث مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية التعاون المشترك في ‏المجال الصحي ‏

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم وفداً من الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في الوزارة سبل توحيد الجهود، والخطوات المستقبلية لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتحسين الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة.
وبين الدكتور الشرع أن الوزارة وضعت خطة استجابة للأزمات وتجاوز الصعوبات في القطاع الصحي، وتعمل الآن على التشبيك والتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الصحي، لتحسين جودة ونوعية الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى.
وأكد الدكتور الشرع سعي الوزارة الدائم للتعاون مع الشركاء وتقديم المساعدة الطبية العاجلة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمرضى في ظل التحديات الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتطوير أنظمة الصحة العامة.
حضر اللقاء معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب، وعدد من المديرين والمعنيين.
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