الصحة تبحث مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية التعاون المشترك في ‏المجال الصحي ‏

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم وفداً من الجمعية ‏الطبية السورية الأمريكية “سامز” تعزيز التعاون المشترك في ‏المجال الصحي. ‏

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في الوزارة سبل توحيد الجهود‏، ‏والخطوات المستقبلية لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتحسين ‏الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة.‏

وبين ‏الدكتور الشرع أن الوزارة وضعت خطة استجابة للأزمات ‏وتجاوز ‏الصعوبات في القطاع الصحي، وتعمل الآن على التشبيك والتعاون ‏مع الجهات المعنية بالقطاع الصحي، لتحسين جودة ‏ونوعية الخدمات الصحية ‏التي تقدم للمرضى. ‏

وأكد الدكتور الشرع سعي الوزارة الدائم للتعاون مع الشركاء وتقديم ‏المساعدة الطبية العاجلة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمرضى في ‏ظل التحديات الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي، بما يسهم في رفع ‏مستوى الرعاية الصحية وتطوير أنظمة الصحة العامة. ‏

حضر اللقاء معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين ‏الخطيب، ‏وعدد من المديرين والمعنيين.‏

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